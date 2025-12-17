Vous vouliez offrir (ou vous offrir) Fachorama et vous êtes dépité·e car il est provisoirement épuisé suite à la polémique … Si vous êtes patient·e et un peu habile de vos mains, pourquoi ne pas fabriquer votre exemplaire ? C’est ce qu’on vous propose avec ce kit "do it yourself" à télécharger, imprimer et coller soi-même.

Fachorama est constitué de 40 cartes au format 80*120 : afin d’en faire tenir 4 sur une feuille A4, nous avons conservé les proportions mais réduit les dimensions, les cartes faisant ici 65*97, soit un tout petit peu plus grand que des cartes de poker : il est donc possible de les coller sur un jeu existant.

Voici les différentes étapes pour la fabrication de votre Fachorama :

1. Imprimer le recto des cartes en un exemplaires, si possible en couleurs :

2. Si vous utiliser un jeu de cartes, découpez et collez chaque type de faf sur une carte. Si vous voulez aussi personnaliser le dos des cartes, vous pouvez télécharger le verso des cartes et l’imprimer en 5 exemplaires :

Vous pouvez aussi coller dos à deux le recto et le verso des cartes, et plastifier l’ensemble : c’est ce qu’on avait fait pour réaliser le prototype du jeu pour les essais.

3. Vous pouvez acheter une boite en carton de 10cm de côté, et environ 3cm de hauteur, comme celle-ci et coller sur le dessus l’image ci-dessous :

Si vous êtes perfectionniste, vous pouvez aussi coller cette image sous la boîte :

Pour les règles, il est un peu fastidieux d’imprimer tout le livret. On vous propose de mettre l’essentiel des règles dans la boîte, et de renvoyer vers notre article qui présente les règles en détail.